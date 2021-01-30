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МИД РФ ответит Албании после высылки из страны российского дипломата
Фото: МИД РФ

МИД РФ ответит Албании после высылки из страны российского дипломата

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел РФ планирует ответить на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

— Об этом будет объявлено, — сказал Грушко, отвечая на вопрос, принял ли российский МИД ответное решение.

Ранее, 21 января, Албания объявила дипломата из России персоной нон грата. В МИД страны отметили, что гражданин РФ нарушил антикоронавирусные меры, в связи с чем у него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства. Российское посольство в Тиране сообщило, что доказательств нарушений от Албании не было предоставлено. В российском димведомстве заявили, что решение албанских властей о высылке российского дипломата необоснованно.

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дипломатыМИД РФАлбания
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