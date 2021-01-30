МИД РФ ответит Албании после высылки из страны российского дипломата

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ планирует ответить на высылку из Албании российского дипломата за якобы несоблюдение мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

— Об этом будет объявлено, — сказал Грушко, отвечая на вопрос, принял ли российский МИД ответное решение.

Ранее, 21 января, Албания объявила дипломата из России персоной нон грата. В МИД страны отметили, что гражданин РФ нарушил антикоронавирусные меры, в связи с чем у него есть 72 часа, чтобы покинуть территорию государства. Российское посольство в Тиране сообщило, что доказательств нарушений от Албании не было предоставлено. В российском димведомстве заявили, что решение албанских властей о высылке российского дипломата необоснованно.

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