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Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения мер по COVID-19
Фото: pixabay.com

Албания вышлет российского дипломата из-за нарушения мер по COVID-19

Юлия Курганова

Внешняя политика

Албания высылает российского дипломата Алексея Кривошеева из-за нарушения мер по коронавирусу. Об этом сказано в заявлении МИД страны.

В ведомстве сообщили, что связались с послом РФ в Тиране Михаилом Афанасьевым и выразили обеспокоенность из-за нарушения предписаний со стороны сотрудника дипломатической миссии.

— К сожалению, вопреки обещаниям, дипломат продолжал нарушать принятые меры. С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата с обязательством покинуть страну в течение 72 часов с момента официального уведомления, — говорится в заявлении МИД Албании.

В Тиране выразили надежду, что Москва отнесется к данному решению как к вынужденной мере для защиты здоровья, и заверили российских коллег в дружеских чувствах, передает РИА Новости.

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