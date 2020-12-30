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Бывшего посла Молдавии в России обвинили по делу о контрабанде
Фото: twitter.com/mfame_guru

Бывшего посла Молдавии в России обвинили по делу о контрабанде

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца был обвинен в причастности к делу о контрабанде. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

В понедельник, 28 декабря, экс-посол был задержан на 72 часа. Его подозревают в соучастии в контрабанде анаболиков.

— Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявила обвинения бывшему послу Молдавии в Российской Федерации. Он стал обвиняемым в соучастии в контрабанде, — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.

Негуца свою вину отрицает. Если причастность бывшего посла к контрабанде будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. В настоящее время следствие подало ходатайство в суд об аресте экс-посла на 30 дней.

Ранее МИД Молдавии сообщал, что 5 декабря была предотвращена попытка контрабанды партии анаболиков. Ее собирались вывезти за границу на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации. После инцидента Негуца был отстранен от должности посла.

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