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МИД России вручил послу Великобритании ноту о расширении черного списка
Фото: pixabay.com

МИД России вручил послу Великобритании ноту о расширении черного списка

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Министерство иностранных дел России вручило послу Великобритании ноту о расширении черного списка, состоящую из граждан этой страны, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в среду, 30 декабря.

В дипведомстве уточнили, что посол Великобритании в России Дебора Броннерт была вызвана в российское министерство 30 декабря. Ее поставили в известность, что в ответ на недружественные действия британских властей, связанные с принятием ограничительных мер в отношении россиян, Москва расширила черный список граждан Великобритании, которым закрыт въезд в РФ.

В этом перечне теперь находятся те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности, отметили в министерстве. Послу Великобритании вручили ноту соответствующего содержания, передает РИА Новости.

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