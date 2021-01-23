СК проверит сведения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов в Москве

/ Фото: Alexey Orlov

Следственные органы ГСУ СК России по столице организовали ряд доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом в субботу, 23 января, сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что во время несанкционированных акций в городе был выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, которые осуществляли охрану общественного порядка.

В ходе проверок специалисты установят все факты противоправной деятельности, а также дадут оценку действиям совершивших их лиц.

По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

Читайте также: Несанкционированную акцию в Москве посетили почти 20 человек с коронавирусом