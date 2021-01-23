Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК проверит сведения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов в Москве
/ Фото: Alexey Orlov

СК проверит сведения о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Следственные органы ГСУ СК России по столице организовали ряд доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом в субботу, 23 января, сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что во время несанкционированных акций в городе был выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, которые осуществляли охрану общественного порядка.

В ходе проверок специалисты установят все факты противоправной деятельности, а также дадут оценку действиям совершивших их лиц.

По итогам проверок будут приняты процессуальные решения.

Читайте также: Несанкционированную акцию в Москве посетили почти 20 человек с коронавирусом

правоохранительные органыСК по Москвенасилие
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как курица лапой: что о вас расскажет почерк

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте