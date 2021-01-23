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Несанкционированную акцию в Москве посетили почти 20 человек с коронавирусом
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Несанкционированную акцию в Москве посетили почти 20 человек с коронавирусом

Никита Абрамов

Общество
Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Почти 20 человек с подтвержденным COVID-19 пришли на несанкционированную акцию в Москве. Об этом в субботу, 23 января, сообщил Департамент здравоохранения столицы.

— По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, заболевших COVID-19, — говорится в сообщении на сайте департамента.

В департаменте здравоохранения столицы уточнили, что эти граждане нарушили карантин и обязательную самоизоляцию, необходимую при заболевании коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.

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Пушкинская площадьДепартамент здравоохранения Москвыкоронавирус
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