Несанкционированную акцию в Москве посетили почти 20 человек с коронавирусом
Почти 20 человек с подтвержденным COVID-19 пришли на несанкционированную акцию в Москве. Об этом в субботу, 23 января, сообщил Департамент здравоохранения столицы.
— По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, заболевших COVID-19, — говорится в сообщении на сайте департамента.
В департаменте здравоохранения столицы уточнили, что эти граждане нарушили карантин и обязательную самоизоляцию, необходимую при заболевании коронавирусной инфекцией.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Он призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января