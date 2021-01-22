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Мэр Москвы назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях
Фото: Сергей Ведяшкин, АГН «Москва»

Мэр Москвы назвал циничными попытки привлечь несовершеннолетних к участию в незаконных акциях

Ростислав Зубков

Город

Попытки привлечь детей к участию в массовых несанкционированных акциях являются циничными и недопустимыми. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту ситуацию несовершеннолетних, — подчеркнул он в эфире «России 1».

Глава столицы призвал родителей защитить детей от провокаций, чтобы они оставались в безопасности.

Ранее полиция предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях, которые планируются на 23 января в разных городах России. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения. Причастных к ним будут привлекать к ответственности.

Столичные власти также назвали незаконным проведение планирующейся акции в Москве.

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МоскваСергей Собяниннесанкционированная акция
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