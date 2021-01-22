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Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Ростислав Зубков

Общество

За призывы к участию и участие в несанкционированных акциях, которые планируются в разных городах России в эти выходные, предусмотрена ответственность. Об этом предупреждает ГУ МВД России по городу Москве.

— Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, — подчеркивает столичная полиция.

В ведомстве пообещали немедленную реакцию на правонарушения, в том числе с применением всех необходимых мер для защиты закона. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Граждан, в том числе москвичей, просят не поддаваться на провокации и отказаться от участия в таких мероприятиях. Также правоохранители просят соблюдать законные требования стражей порядка.

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