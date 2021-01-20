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В МВД опровергли увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

В МВД опровергли увеличение штрафов за отсутствие ОСАГО

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел РФ не намерено выступать с инициативой об увеличении штрафов за отсутствие у автомобилиста полиса обязательного страхования автогражданской ответственности.

В ряде средств массовой информации появились сообщения о предстоящем внесении поправок в нормативно-правовые акты относительно ответственности за езду без полиса ОСАГО.

Как рассказали в МВД, изменения размеров административных штрафов за нарушения, предусмотренные статьей 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») не планируются.

В настоящее время данная статья предусматривает штраф в размере 800 рублей за управление автомобилем без полиса ОСАГО, сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат рассказал о новых запретах на парковку для автомобилистов: новые противопожарные нормы, которые вступили в силу с этого года, запрещают стоянку автомобилей на крышах колодцев пожарных гидрантов.

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