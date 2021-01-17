Без лишних бумажек: автоэксперты оценили идею о замене водительских прав на QR-коды

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Цифровизация и перевод различных документов в электронную форму, в том числе водительских прав, облегчит жизнь и сотрудникам ГИБДД, и автовладельцам. Такого мнения придерживаются автоэксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам автожурналиста Петра Баканова, в России давно можно было бы водительские права перевести в электронный формат, чтобы, даже если человек забыл их дома, это не являлось правонарушением.

— Я считаю, что в наше время, в век высоких технологий, нужно переводить все в электронную форму. Потому что все эти бумажки — это отходящее, — сказал Баканов.

С точки зрения собеседника «ВМ», для реализации идеи у ГИБДД есть все возможности, базы данных ведомства охватывают всю страну.

— Потому что если у человека фундаментально есть права, он может быть допущен к управлению транспортным средством. А это уже задача исполнительной власти — идентифицировать человека. Поэтому такие инструменты нужно быстрее внедрять. Это будет здорово, — добавил Баканов.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов предлагает создать единый документ, с помощью которого можно будет узнать всю автомобильную историю гражданина. Он констатировал, что подобные документы уже есть в некоторых странах постсоветского пространства. Выглядят они как обычные кредитные карты.

С их помощью инспектор может узнать, какие автомобили человек приобретал, какие страховые полисы оформлял, получить информацию о паспорте нынешнего транспортного средства и так далее.

— Одного этого документа достаточно, чтобы предъявить сотруднику полиции. Плюс можете на карту какие-то скидки накапливать. Мне кажется, надо развивать такие проекты, это же будет выгодно всем. Тем более у нас уже введены электронные ПТС, — сказал автоэксперт.

При этом Славнов считает: если человек забыл документ дома, то при его наличии в базе ничего страшного произойти не должно. Сотрудник полиции просто сможет проверить карточку по фамилии, имени и отчеству владельца. А вот для защиты от кражи, скорее всего, уже придется устанавливать ПИН-код.

Сейчас в России езда без прав или полиса ОСАГО, даже если гражданин просто забыл документы дома, — административное правонарушение. Согласно части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, за такие действия налагается штраф в размере 500 рублей. Показать на телефоне их нельзя.

О внедрении водительских прав в электронном виде сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Замглавы ведомства Олег Качанов сообщил, что в 2021 году планируется запустить экспериментальное мобильное приложение, которое можно будет использовать вместо предъявления водительских прав.

Программа будет содержать QR-код с информацией о водительском удостоверении. А инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами. Запустить приложение пока планируют в качестве эксперимента в нескольких регионах.

Читайте также: Автоэксперты оценили предложение о видеофиксации теоретической части экзамена на права