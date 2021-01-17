Минцифры планирует запустить приложение с электронными водительскими правами

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В 2021 году Минцифры планирует запустить экспериментальное мобильное приложение, которое можно будет использовать вместе предъявления водительских прав. Об этом сообщил заместитель министра заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

— Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами, — сказал он.

По словам замминистра, в 2021 году приложение запустят в нескольких регионах.

Ранее уже сообщалось о запуске подобного приложения. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко «мобильный идентификатор» можно будет установить на смартфон, а затем официально подтвердить в МФЦ, сообщает «Российская газета».

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