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База данных о злостных нарушителях ПДД заработает в России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

База данных о злостных нарушителях ПДД заработает в России

Татьяна Плотникова

Общество

Российское Министерство внутренних дел готовит к началу работы базу данных, в которой будут собраны сведения о злостных нарушителях правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, планируется, что база данных заработает в начале наступившего года, при этом более конкретные сроки не приводятся.

Соответствующая открытая цифровая платформа разрабатывается МВД совместно с Минкомсвязью. Она даст возможность компаниям, в том числе агрегаторам такси и каршерингам, проверять водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и случаи лишения водительских прав.

Кроме того, в базу данных будут вносить сведения о нарушителях ПДД из зарубежных государств.

В настоящее время возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения имеется в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что правила практической части экзамена на водительские права могут измениться с 1 апреля.

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