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Российским водителям рассказали о новых штрафах и ограничениях в 2021 году
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Российским водителям рассказали о новых штрафах и ограничениях в 2021 году

Юлия Курганова

Общество

В 2021 году российских водителей будут ждать новые ограничения и наказания. Так, за опасное вождение автолюбителей могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Речь идет о любителях резко перестраиваться, играть в «шашечки» между рядами и «учить» не пропустивших их обидчиков, отмечает издание «Известия».

Кроме того, у повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей могут забрать машину. При этом сейчас за нетрезвое вождение выписывают штраф в размере 30 тысяч рублей и лишают прав сроком до двух лет. Если водитель сел за руль повторно и это привело к аварии с пострадавшими, нарушителя ждет уголовная статья.

— По сравнению с действующей редакцией в КоАП в большей степени закладывается инструментарий, нацеленный на злостных нарушителей ПДД. Предлагаемые новеллы способствуют достижению нулевой смертности в результате ДТП, — заявил заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин.

Также автомобилистов будут лишать прав или штрафовать за то, что они повторно в течение года сели за руль незарегистрированной машины, превысили скорость от 40 до 80 километров в час, проехали на красный свет, пересекли сплошную или не убрали глухую тонировку.

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