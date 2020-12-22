Новые налоги и женские профессии: что изменится в жизни россиян с 1 января

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

2020 год оказался полным сюрпризов для россиян, и, кажется, 2021-й будет не менее интересным. Впрочем, к некоторым переменам можно подготовиться заранее — «Вечерняя Москва» собрала все самые важные изменения, которые ждут россиян с января.

Новые маркировки

С 1 января список товаров, попадающих под правила об обязательной маркировке, расширится. Теперь продавцы будут обязаны наносить специальные цифровые коды на одежду. В частности, речь идет об изделиях из кожи и кожзама, трикотаже, пальто, куртках, ветровках, белье и прочем. Новые правила также распространятся на ювелирные изделия: в Минфине заявили, что маркировка поможет защитить покупателей от подделок и будет способствовать повышению доверия к отрасли.

Новые виды аптек

В январе аптеки разделят на два вида: самостоятельные и являющиеся структурными подразделениями медорганизаций. Самостоятельные аптеки смогут стать либо пунктами продажи готовых препаратов, либо производственными с правом изготовления лекарств и производственными, изготавливающими асептические препараты.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Аптеки — структурные подразделения медорганизаций тоже смогут стать производственными, изготавливающими, помимо прочего, еще и радиофармацевтические лекарства.

Запрет на костры

Раньше разводить костры было запрещено только на территориях общего пользования. После Нового года правило распространится и на частные территории.

Многие россияне испугались, что новый закон означает и запрет на приготовление шашлыков на собственной даче. К счастью, это не совсем так: открытый огонь в мангале для приготовления жареного мяса разводить можно. Нововведение касается, скорее, разведения огня для сжигания листвы и прочего дачного мусора.

Закон об удаленке

Ранее принятый закон об удаленной работе начнет действовать с 1 января. Согласно ему, работодатель не может перевести сотрудника на удаленку без его согласия, понизить зарплату из-за перехода на новый формат работы, а также отказаться отпускать на больничный, обосновывая это тем, что человек все равно трудится из дома.

Также разделяются такие понятия, как дистанционная работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, когда сотрудник совмещает и работу в офисе, и удаленку.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Штрафы и субсидии по ЖКХ

На фоне ограничительных мер во время первой волны коронавируса был введен мораторий на начисление пени, штрафов и неустоек за несвоевременную оплату ЖКХ. С 1 января он прекращает действовать, так что оплатить все задолженности лучше до праздников.

Есть и позитивные новости «с полей» ЖКХ: получить субсидию на оплату услуг теперь будет проще. Раньше необходимо было брать справку об отсутствии задолженностей, но с начала 2021 года все необходимые данные можно будет получить с помощью специальной государственной информационной системы.

Новые налоги

В новом году начнут взиматься налоги на проценты по вкладам свыше 1 миллиона рублей. Причем заплатить придется, даже если сбережения хранятся на нескольких счетах и в разных валютах. При этом от налога освобождены депозиты, ставка по которым составляет менее 1 процента, доходы меньше 42,5 тысячи рублей, а также владельцы эскроу-счетов.

Также в стране вводится прогрессивная шкала налогооблажения. Ставка НДФЛ для граждан, зарабатывающих больше 5 миллионов в год, увеличится до 15 процентов. Правда, есть и исключения. Если дополнительные средства появились в результате продажи недвижимости, а также при получении страховых выплат по договорам страхования или пенсионного обеспечения, ставка составит прежние 13 процентов. Кстати, средства, вырученные благодаря повышению налогов для богатых, отправят на лечение детей с редкими заболеваниями.

Индексация выплат

В январе проиндексируют пенсии, а также материнский капитал. Маткапитал вырастет на 3,7 процента и увеличится с 466 617 до 483 882 рублей на первого ребенка, с 616 617 до 639 432 рублей — на второго. Полученные от государства деньги можно будет направить на улучшение жилищных условий, образование детей, реабилитацию детей-инвалидов, а также на формирование накопительной пенсии матери.

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3 процента. Тем, кто получает государственные или социальные пенсии, после 1 апреля проиндексируют выплаты на 2,6 процента.

Новые женский профессии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

После Нового года сократят перечень профессий, запрещенных для женщин. В прежнем списке, составленном двадцать лет назад, было 450 «запретных» специальностей, теперь их число сократили до 100. В частности, отныне женщины смогут претендовать на позиции машинисток электропоездов, дальнобойщиц, трактористок и многие другие. По-прежнему запрещен ряд позиций, связанных с тяжелым физическим трудом, некоторыми видами химического производства, — это связано с угрозой репродуктивному здоровью, а также потенциальными отдаленными последствиями для будущих поколений.

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