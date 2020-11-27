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Автоэксперты оценили предложение о видеофиксации теоретической части экзамена на права
Фото: «Вечерняя Москва»

Автоэксперты оценили предложение о видеофиксации теоретической части экзамена на права

Руслан Давлетшин

Транспорт

Благодаря видеонаблюдению во время сдачи теоретической части экзамена на водительские права объективности станет больше. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» озвучили автомобильные эксперты, комментируя предложение МВД.

Как считает автожурналист и блогер Петр Баканов, совершенно неясно, почему в МВД решили фиксировать на видео именно сдачу теоретической части, которая и так выполняется на компьютере. Да и спорных ситуаций больше всего возникает во время тестирования навыков вождения.

— Встает другой вопрос: это больше сделано для контроля учеников, которые экзамен сдают, или надзорного состава, чтобы не происходило каких-нибудь хитрых ситуаций? Раньше часто бывало такое, что нужного курсанта сажали за отдельный компьютер, чтобы достичь определенного результата, если человек получал права за деньги. Но я думаю, что хуже не будет, потому что станет больше объективности, — отметил эксперт.

С другой стороны, отмечает Баканов, установка большого количества камер потребует от ведомства существенных затрат.

— Целесообразны ли эти траты. Ради чего это все будет сделано и насколько станет эффективным? Эти данные мы получим через какое-то время. Улучшит ли это ситуацию при сдаче? Ухудшит ли? Мне кажется, у нас не так много спорных ситуаций возникает при сдаче теории. Единственное, что может быть, — это подсказки от кого-то. Но, думаю, имеющегося контроля и так достаточно, — добавил эксперт.

Другой специалист, Игорь Моржаретто, отметил, что проблем со сдачей теории не было никогда. Он пояснил, что новый административный регламент примут в начале следующего года и звучат совершенно разные предложения. За ними пока нужно только наблюдать.

— Проблемы были по практике, а теорию все сдавали всегда нормально. Более того, процент сдачи был выше 80 процентов. Я не вижу здесь проблемы, но посмотрим, как оно будет, — заключил эксперт.

Ранее Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.

В случае принятия документа в административный регламент включат норму об установке систем аудио- и видеофиксации в экзаменационных классах.

При этом действующие нормативно-правовые акты не предусматривают видеофиксацию экзамена. В них содержится лишь положение о том, что размещение рабочего места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители».

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ГИБДДпроведение экзаменаполучение водительских прав
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