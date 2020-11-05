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Подорожают в любом случае: что будет с автомобилями перед новым годом
Фото: Анна Быкова

Подорожают в любом случае: что будет с автомобилями перед новым годом

Руслан Давлетшин

Транспорт

Российский автомобильный рынок в 2020 году переживает кризис. Весной производители и дилеры останавливали предприятия в связи с карантинными ограничениями, а когда работу возобновили, в автосалонах менеджеры стали сообщать о возможном дефиците продукции в ближайшее время. Подорожают ли автомобили перед новым годом, выяснила «Вечерняя Москва».

Как ослабление рубля влияло на авторынок

Как выяснили в аналитическом агентстве «Автостат», подорожание автомобилей уже ощущалось на протяжении всего года. С января по сентябрь рекомендованные розничные цены на новые легковые авто в среднем выросли на 12 процентов.

Кроме того, в октябре тенденция продолжилась. Специалисты компании также зафиксировали рост расценок на машины 15 марок в первой половине месяца и шести марок — во второй. Причиной этого является ослабление с начала года курса рубля по отношению к основным мировым валютам — доллару и евро — на 25–27 процентов.

Однако авторынок в целом на это реагирует относительно медленно, по крайней мере, не сразу, поскольку производство автомобилей — довольно длинный цикл, да и значительное число компаний локализовало сборку в России. Впрочем, эксперты «Автостата» не исключают, что общее повышение цен по сравнению с 2019 годом составит 20 процентов.

Спрос ниже, но все равно высок

То, что производители не сразу стараются повышать цены, объясняет и президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Он не уверен, что цены поднимутся сильно. Но если текущий курс рубля к доллару зафиксируется на отметке 80 и выше, то, конечно, через какое-то время мы увидим подорожание.

— Даже машины с существенной долей локализации в России значительно зависят от курса. Но есть ощущение, что курс рубля немного укрепится по отношению к доллару. То, что он взлетел до 80, — это было перед выборами президента США, — отметил эксперт в беседе с журналистом «Вечерней Москвы».

По его словам, спрос в этом году на автомобили ниже по сравнению с прошлым годом, однако все равно находится на высоком уровне. В какой-то степени этому поспособствовала пандемия коронавируса, когда граждане стали считать, что при пользовании общественным транспортом или такси они подвергают свое здоровье большему риску подхватить какую-нибудь инфекцию.

— Сейчас, когда люди покупают вторую машину в семью, они мотивируют это безопасностью, — объяснил Мосеев.

Хорошие авто уходят моментально

Директор маркетингового агентства НАПИ, занимающегося исследованиями авторынка, Татьяна Арабаджи также отмечает высокий спрос на автомобили и повышение цен. И ни перед новым годом, ни в начале следующего года не стоит ожидать традиционных скидок.

— Сейчас все автомобили с нормальной комплектацией уходят влет, по ним дефицит. А дальше просто у каждой марки своя ценовая политика выстроенная. Свой процент удорожания, периодичность. В данной ситуации при любом раскладе автомобили будут дорожать, — заявила эксперт.

Олег Мосеев в свою очередь добавляет к словам Арабаджи, что люди хотят приобретать автомобили абсолютно во всех сегментах. Причем есть недостаток как в новых машинах, так и в машинах с пробегом.

— Хорошую подержанную машину надо еще постараться найти, — уверен президент РОАД.

Дефицит закрыть не удастся

При этом он считает, что текущий спрос достиг в этому году своих пиковых значений и вряд ли станет выше. Не стоит нам ожидать и такого дефицита автомобилей, как был в СССР. Мощности заводов позволяют выпускать их значительное количество, плюс какие-то машины продолжают импортироваться.

Татьяна Арабаджи также не уверена, что есть риски для длительного дефицита, но это будет зависеть от локдаунов. Да, значительная часть автомобилей производится в нашей стране, даже зарубежные марки, но запчасти и сборочные комплекты все равно приходится нередко импортировать. Главное, чтобы карантин в ряде стран, сказывающийся на работе сферы услуг, не затрагивал производство. Тогда с поставками необходимых комплектующих перебоев не будет.

Хотя конкретно в этом году потребности рынка все равно, с точки зрения эксперта, закрыть не удастся. Потому что производство — длинный цикл, и за оставшиеся два месяца года никто не сможет даже при наличии высокого спроса столь быстро восстановить нарушенные пандемией коронавируса промышленные цепочки.

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