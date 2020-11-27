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МВД предложило ввести видеофиксацию экзамена на водительские права
Фото: «Вечерняя Москва»

МВД предложило ввести видеофиксацию экзамена на водительские права

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.

В случае принятия документа в административный регламент включат норму об установке систем аудио- и видеофиксации в экзаменационных классах.

При этом действующие нормативно-правовые акты не предусматривают видеофиксацию экзамена, в них содержится лишь положение о том, что размещение рабочего места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители», сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве внутренних дел назвали причины, по которым водительские права могут аннулировать.

Читайте также: МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права

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