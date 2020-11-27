МВД предложило ввести видеофиксацию экзамена на водительские права

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Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.

В случае принятия документа в административный регламент включат норму об установке систем аудио- и видеофиксации в экзаменационных классах.

При этом действующие нормативно-правовые акты не предусматривают видеофиксацию экзамена, в них содержится лишь положение о том, что размещение рабочего места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители», сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве внутренних дел назвали причины, по которым водительские права могут аннулировать.

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