МВД предложило ввести видеофиксацию экзамена на водительские права
Министерство внутренних дел РФ представило проект ведомственного приказа, который предусматривает введение видеофиксации теоретической части экзамена на получение водительских прав.
В случае принятия документа в административный регламент включат норму об установке систем аудио- и видеофиксации в экзаменационных классах.
При этом действующие нормативно-правовые акты не предусматривают видеофиксацию экзамена, в них содержится лишь положение о том, что размещение рабочего места экзаменатора должно «обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители», сообщает РИА Новости.
Ранее в Министерстве внутренних дел назвали причины, по которым водительские права могут аннулировать.
Читайте также: МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права