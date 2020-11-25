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МВД назвало причины, по которым водительские права могут аннулировать
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

МВД назвало причины, по которым водительские права могут аннулировать

Ростислав Зубков

Транспорт

Министерство внутренних дел России представило приказ об административном регламенте о сдаче экзамена на права. В документе содержатся несколько причин, по которым удостоверение водителя может быть аннулировано.

Согласно регламенту, права могут аннулировать, если: у них истек срок действия; персональные данные владельца документов изменились; удостоверение пришло в негодность, износилось или было повреждено; указанные в нем сведения «невозможно определить визуально».

Помимо этого, права могут аннулировать при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; вследствие возникновения у водителя медицинских противопоказаний для вождения, а также при смерти обладателя удостоверения.

Информация об аннулировании должна заноситься в соответствующую систему ГИБДД. Обновленный регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года, передает РИА Новости.

Читайте также: МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права

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