МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Министерство внутренних дел РФ предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 ноября, со ссылкой на документы ведомства.

Так, количество нарушений, за которые экзамен тут же должен быть прекращен, сократят с 17 до 15. Однако в список «грубых» нарушений добавят «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристегнутый ремень безопасности».

В ведомстве планируют, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Согласно действующему регламенту, ошибки кандидатов подразделяются на «грубые» (5 штрафных баллов), «средние» (3 балла) и «мелкие» (1 балл). Экзаменуемый для успешной сдачи экзамена должен набрать менее пяти балов.

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