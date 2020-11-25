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МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

МВД предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права

Юлия Курганова

Общество

Министерство внутренних дел РФ предложило изменить правила сдачи экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 25 ноября, со ссылкой на документы ведомства.

Так, количество нарушений, за которые экзамен тут же должен быть прекращен, сократят с 17 до 15. Однако в список «грубых» нарушений добавят «использование во время движения телефона и (или) иного средства связи» и «не пристегнутый ремень безопасности».

В ведомстве планируют, что новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Согласно действующему регламенту, ошибки кандидатов подразделяются на «грубые» (5 штрафных баллов), «средние» (3 балла) и «мелкие» (1 балл). Экзаменуемый для успешной сдачи экзамена должен набрать менее пяти балов.

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