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МВД России утвердило изменения в водительское удостоверение и ПТС
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

МВД России утвердило изменения в водительское удостоверение и ПТС

Виктория Родимкина

Транспорт

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев постановил утвердить изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов во вторник, 24 ноября.

Так, согласно новым правилам, на верхней лицевой стороне документа будет размещаться надпись «Водительское удостоверение» на трех языках — русском, французском и английском.

— Надписи: «Водительское удостоверение», Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности, — говорится в приказе.

Кроме того, в ПТС появятся сведения о числе сидячих мест, технически допустимой массе и ранее проведенных проверках. Свидетельство о регистрации транспортного средства дополнят данными о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях, говорится в приказе.

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