В Госавтоинспекции напомнили о введении электронных ПТС

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Со 2 ноября в России начнут оформлять электронные паспорта транспортных средств на ввезенные в страну автомобили.

Как отмечают в Госавтоинспекции, все машины, которые попадают в обращение на территории России, были произведены в нашей стране или ввезены из государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств.

Вместе с тем обязательная замена паспортов транспортных средств, оформленных ранее в России на бумажных носителях, не требуется, сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Ранее стало известно, что бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) с начала ноября больше не будут выдавать. При этом они продолжат действовать, и заменить их автовладельцы смогут по желанию.

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