Бумажные ПТС прекратят выдавать в России с 1 ноября 2020 года

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Бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) с начала ноября больше не будут выдавать. При этом они продолжат действовать, и заменить их автовладельцы смогут по желанию.

У российских водителей с 1 ноября появятся электронные ПТС, которые будут выдавать вместо бумажных при приобретении новых машин. В электронных документах будет вся история автомобилей, включая обслуживание и аварии.

Первые ЭПТС начали выдавать в России еще в 2019 году, и уже по состоянию на конец августа их получили более миллиона российских граждан.

В настоящее время в РФ продаются с ЭПТС почти все транспортные средства, а еще вводится постепенное оформление такого документа для ввозимых в страну автомобилей.

Также отмечается, что ограничений сроками бумажных ПТС не будет, сообщает портал Avtonews.

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