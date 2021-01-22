Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в столице в субботу, 23 января. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы призвал жителей столицы воздержаться от участия в несанкционированной акции 23 января. Сергей Собянин добавил, что считает незаконным проведение данной акции.

— Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе, — заявил мэр Москвы в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее полиция Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, которые планируются на 23 января. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения, в том числе с применением всех необходимых мер для защиты закона. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

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