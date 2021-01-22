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Роскомнадзор сообщил об удалении в соцсетях призывов к участию в незаконных акциях
Фото: freepik.com

Роскомнадзор сообщил об удалении в соцсетях призывов к участию в незаконных акциях

Ростислав Зубков

Технологии

Социальные сети удаляют призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее ведомство заявило, что обнаружило информацию с призывами к детям участвовать в незаконных массовых демонстрациях. Эти данные распространялись по самым разным каналам, включая популярные соцсети: TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Все эти интернет-ресурсы РКН намерен оштрафовать.

— К утру пятницы, 22 января, социальная сеть TikTok удалила 38 процентов информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия, от общего объема выявленной, — говорится в сообщении надзорной организации.

Там уточнили, что YouTube и «ВКонтакте» удалили примерно половину таких призывов, а Instagram — 17 процентов. Данные по Facebook и Twitter не приводятся. При этом TikTok по-прежнему остается самой агитирующей площадкой.

РКН пообещал продолжить работу, чтобы прекратить вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.

Напомним, вышеуказанным ресурсам за допущенные нарушения грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. При повторном нарушении санкция вырастет до 10 процентов от суммы годовой выручки.

Читайте также: Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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