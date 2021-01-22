Мэр Москвы назвал незаконным проведение несанкционированной акции в столице 23 января

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Проведение несанкционированной акции в Москве в субботу, 23 января, незаконно. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что считает циничными попытки призывать детей к участию в этой демонстрации, и призвал не поддаваться на провокации.

— На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым, — отметил глава города в эфире «России 1».

Ранее полиция Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, которые планируются на 23 января. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения, в том числе с применением всех необходимых мер для защиты закона. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

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