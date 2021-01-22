Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мэр Москвы назвал незаконным проведение несанкционированной акции в столице 23 января
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Мэр Москвы назвал незаконным проведение несанкционированной акции в столице 23 января

Ростислав Зубков

Город

Проведение несанкционированной акции в Москве в субботу, 23 января, незаконно. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он заявил, что считает циничными попытки призывать детей к участию в этой демонстрации, и призвал не поддаваться на провокации.

— На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым, — отметил глава города в эфире «России 1».

Ранее полиция Москвы предупредила горожан об ответственности за участие в незаконных массовых акциях, которые планируются на 23 января. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения, в том числе с применением всех необходимых мер для защиты закона. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Читайте также: Роскомнадзор сообщил об удалении в соцсетях призывов к участию в незаконных акциях

МоскваСергей Собяниннесанкционированная акция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Все мнения
О проекте