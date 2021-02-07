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Посольство России ответило на слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Посольство России ответило на слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Посольство России в Литве в воскресенье, 7 февраля, ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, которая назвала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» «гибридным оружием». Дипломаты отметили, что препарат уже добился международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».

— Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве? — говорится в сообщении российского посольства в Литве в Twitter.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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Читайте также: Регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах анонсировали в РФПИ

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