Посольство России ответило на слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Посольство России в Литве в воскресенье, 7 февраля, ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, которая назвала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» «гибридным оружием». Дипломаты отметили, что препарат уже добился международного признания, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».

— Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве? — говорится в сообщении российского посольства в Литве в Twitter.

Несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели #SputnikV , признанные на международном уровне, говорят сами за себя.



Главное – в России уже идет массовая вакцинация.

А в Литве? pic.twitter.com/rzPjt97iAz — RusEmb_LT (@RusEmb_LT) February 7, 2021

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах анонсировали в РФПИ