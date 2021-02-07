Регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах анонсировали в РФПИ

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что вакцину против коронавируса «Спутник V» к концу следующей недели зарегистрируют в 25 странах. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, на данный момент препарат одобрен в 20 странах.

— К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину, — рассказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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