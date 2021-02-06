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Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V»
Фото: Игорь Генералов / «Вечерняя Москва»

Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Виктория Родимкина

В мире

Мьянма одобрила применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник в субботу, 6 февраля.

— Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны, — говорится в сообщении.

Источник агентства сообщил, что решение зарегистрировать российский препарат в рамках ускоренной процедуры принял и.о. главы государства старший генерал Мин Аунг Хлай. Уточнялось, что первая партия российской вакцины в количестве 200 доз прибыла в страну в январе этого года.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербская.

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