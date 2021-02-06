Bloomberg назвал вакцину «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

После публикации результатов испытаний вакцины «Спутник V» в журнале The Lancet за этим препаратом «выстроилась очередь» из заказчиков. Об этом сообщает агентство Bloomberg в своем материале.

По мнению данного СМИ, обнародование итогов третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса стало переломным моментом, поскольку стало ясно, что она гораздо эффективнее американских и европейских аналогов. В Bloomberg считают, что создание «Спутник V» может быть крупнейшим научным достижением России со временен СССР.

На сегодняшний день, отмечают в агентстве, по меньшей мере 19 стран уже одобрили эту вакцину для применения на своей территории. В скором времени к ним могут присоединиться Бразилия, Индия и ряд других заказчиков.

Напомним, во вторник, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

Ранее в РФПИ назвали сроки вакцинации всех желающих от коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Технология быстрого создания вакцин от новых штаммов COVID-19 появится в РФ