Технология быстрого создания вакцин от новых штаммов COVID-19 появится в РФ

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В России работают над созданием технологии, которая позволит быстро разрабатывать вакцины от новых штаммов коронавируса. Этим проектом занялись сотрудники центра Гамалеи, рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

— В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро, эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться, — подчеркнул он в эфире «России 1».

Академик добавил, что в ближайшее время центр проверит эффективность вакцины «Спутник V» в отношении мутаций ковида, включая британский, южноафриканский и другие штаммы.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах.

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