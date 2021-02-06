Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Технология быстрого создания вакцин от новых штаммов COVID-19 появится в РФ
Фото: youtube.com /RT Россия

Технология быстрого создания вакцин от новых штаммов COVID-19 появится в РФ

Ростислав Зубков

Здоровье

В России работают над созданием технологии, которая позволит быстро разрабатывать вакцины от новых штаммов коронавируса. Этим проектом занялись сотрудники центра Гамалеи, рассказал глава учреждения Александр Гинцбург.

— В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро, эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться, — подчеркнул он в эфире «России 1».

Академик добавил, что в ближайшее время центр проверит эффективность вакцины «Спутник V» в отношении мутаций ковида, включая британский, южноафриканский и другие штаммы.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Инфекционист объяснил, кто может стать «источником» мутаций коронавируса

вакцинаРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте