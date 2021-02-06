Инфекционист назвал категорию «людей-источников» мутаций коронавируса

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Возникновение мутаций коронавируса зависит от того, как долго инфекция находится в организме человека. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, некоторые пациенты болеют ковидом очень долго. Известны случаи, когда вирус находился в организме около трех месяцев из-за слабого иммунитета человека.

— Эти же, кстати, люди являются источником мутации коронавирусной инфекции, потому что у них долго коронавирус обходит иммунные различные процессы в организме и выживает тот, который обойдет все ловушки, — подчеркнул медик в разговоре с РИА Новости.

Напомним, минздрав Великобритании заявил о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме и странах Африки.

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