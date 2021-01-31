Врач рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами COVID-19

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Штаммы коронавируса множатся и распространяются. Британский штамм дал о себе знать в Японии. Там зафиксировали первый очаг заражения. При этом в самой Стране восходящего солнца ранее был обнаружен свой подвид коронавируса. «Вечерняя Москва» узнала, нет ли риска заразиться одновременно несколькими видами COVID-19, учитывая существование и возможное дальнейшее распространение разных штаммов.

Иммунолог Владимир Болибок полагает, что подцепить сразу несколько штаммов COVID-19 едва ли возможно. При этом он допустил, что, переболев сначала одним штаммом, пациент может в результате мутаций ковида приобрести другие штаммы.

— Заражение одновременно двумя штаммами — такого я в медицинской литературе не встречал. Были случаи последовательного заражения. То есть ПЦР становится отрицательной, — говорит специалист, — а через некоторое время — положительной, но штамм уже другой.

По словам Болибока, несмотря на мутации и появление новых штаммов коронавируса, сильно друг от друга они не отличаются. Поэтому даже если вы переболели одним из них, то вероятность подхватить другой в период активных антител почти нулевая.

— Штаммы не могут отличаться кардинально. У них должны быть общие параметры. Так как белок остается одинаковым при разных штаммах, то и антитела, которые возникают против одного штамма, защищают и от другого, — пояснил Болибок.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован случай, когда пациент заразился несколькими видами коронавируса. Неоднократное тестирование показало, что вирус находился в организме пациентки с подавленным иммунитетом несколько месяцев и за это время приобрел 18 новых мутаций.

Однако, по словам Болибока, повторные случаи заражения коронавирусом связаны либо с очень слабым иммунитетом, либо с иными проблемами. Та женщина, которая приобрела 18 штаммов, получала сильнодействующие препараты и проходила химиотерапию, что буквально уничтожало ее иммунитет, добавил он.

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