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Гендиректор ВОЗ оценил опасность японского штамма COVID-19
Фото: twitter.com/DrTedros

Гендиректор ВОЗ оценил опасность японского штамма COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Японский штамм COVID-19 пока не сделал вирус более агрессивным. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться его новые варианты. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций.

— На данный момент новый вариант пока не приводит к тому, что вирус становится более агрессивным, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Ранее эксперты японского Национального института инфекционных болезней заявили о том, что нашли новый штамм коронавируса у четырех человек, которые прилетели из Бразилии. По словам ученых, новая мутация частично схожа с британским штаммом коронавирусной инфекции.

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