Японские ученые обнаружили новую мутацию COVID-19 у прилетевших из Бразилии

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Эксперты японского Национального института инфекционных болезней заявили о том, что нашли новый штамм коронавируса у четырех человек, которые прилетели из Бразилии. По их словам, новая мутация отличается от «британской» версии.

— 6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января из Бразилии, — цитирует пресс-релиз института РИА Новости.

По словам ученых, новая мутация частично схожа с «британским» штаммом коронавируса.

— Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин, — говорится в документе.

Один из инфицированных, 40-летний мужчина, госпитализирован из-за проблем с дыханием. Женщина жалуется на боли в горле и головные боли. У ребенка наблюдается повышенная температура. У четвертого заболевшего не выявлено никаких симптомов.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19, которая была выявлена на юге страны в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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