Инфекционист объяснил, для чего нужна вакцина «Спутник Лайт»

Врач пояснил, что новая вакцина от коронавируса — это часть старой вакцины / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Минздрав выдал НИЦЭМ имени Гамалеи разрешение на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» против новой коронавирусной инфекции. Об особенностях препарата «Спутник Лайт» «Вечерней Москве» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

— Впервые про облегченную версию российской вакцины против коронавирусной инфекции мы узнали в середине декабря на пресс-конференции. О ней заявил наш президент, а позже подробности рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург. Это не новый препарат, это — первый компонент антикоронавирусной вакцины «Спутник V», — пояснил вирусолог.

Врач сообщил, что создание второго компонента вакцины наиболее сложно, в его основу входит аденовирус пятого серотипа. По словам медика, опытным путем ученые установили, что после вакцинации первым компонентом с использованием в качестве вектора основы аденовируса 26-го серотипа иммунитет от COVID–19 вырабатывается, однако — у меньшего количества людей.

Акинфиев пояснил, что после воздействия двухкомпонентной вакцины иммунитет возникает у 97 процентов привитых, а «Спутник Лайт» способен дать защиту 85 процентам вакцинированных, что также является значительным успехом. Инфекционист уточнил, что антитела, выработанные благодаря воздействию первого компонента вакцины, продержатся в крови около полугода.

— Первый компонент делается гораздо быстрее, и вакцина «Спутник Лайт» дешевле, чем «Спутник V». Этот препарат Россия планирует поставлять в другие страны. Описанные действия обеспечат масштабную вакцинацию, — подчеркнул доктор.

Собеседник «Вечерней Москвы», сославшись на информацию, озвученную авторами вакцины, сказал, что иммунитет против коронавируса после прививки «Спутником V» должен существовать на протяжении двух лет.

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