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Минздрав РФ разрешил клинические испытания препарата «Спутник Лайт»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Минздрав РФ разрешил клинические испытания препарата «Спутник Лайт»

Ростислав Зубков

Здоровье

Министерство здравоохранения России выдало Центру Гамалеи разрешение на клинические испытания «лайт-вакцины» от коронавируса. Об этом говорится на сайте Государственного реестра разрешений на проведение исследований Минздрава.

Препарат «Спутник Лайт» проверят на безопасность, переносимость и иммуногенность. В испытаниях примут участие 150 человек. Тесты будут проводиться в трех медорганизациях.

— Начало — 8 января 2021 года, конец — 31 декабря 2021 года, — указано в реестре.

Напомним, в отличие от обычного «Спутника V» «лайт-вакцина» формирует иммунитет на 3–4 месяца в течение трех недель. Задача этого лекарства — снизить число смертей от ковида в тех странах, где смертность высока.

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