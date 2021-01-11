Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» против мутаций коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Разработчики российской вакцины «Спутник V» учитывали, что коронавирус может мутировать. На сегодняшний день нельзя говорить о том, что новые штаммы ковида как-то влияют на эффективность препарата, считает директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— По всем критериям новые штаммы пока не влияют на эффективность вакцины, — заявил он в разговоре с РИА Новости.

Ученый добавил, что на начальном этапе создания вакцины Центр Гамалеи предлагал Министерству здравоохранения РФ сделать современную систему мониторинга штаммов ковида, но этот проект не получил финансирования.

Помимо этого, Гинцбург анонсировал выпуск четырех миллионов доз «Спутника V» в ближайшие 30 дней.

Напомним, Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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