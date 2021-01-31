Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Очаг заражения «британским» штаммом COVID-19 впервые зафиксировали в Японии
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Очаг заражения «британским» штаммом COVID-19 впервые зафиксировали в Японии

Анастасия Волоснова

В мире

На территории Японии зафиксировали первый очаг заражения «британским» штаммом COVID-19. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Nikkei.

Отмечается, что инфицированные данным штаммом коронавируса были выявлены в восточной префектуре Сайтама. Выяснилось, три человека общались на рабочем месте с мужчиной, который был заражен «британским» штаммом.

Трое новых пациентов в настоящее время находятся под наблюдением врачей. По данным издания, всего в Японии зафиксировано 64 пациента с новым штаммом коронавируса.

Из-за обнаружения мутации вируса в стране власти приостановили выдачу виз гражданам всех других стран и регионов до 7 февраля. На данный момент в Японию могут попасть только граждане страны.

Уточняется, что общее число случаев COVID-19 в стране превысило 385 тысяч, среди них выявлено более 5,7 тысячи летальных исходов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 500 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

пациентЯпониякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте