Очаг заражения «британским» штаммом COVID-19 впервые зафиксировали в Японии

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На территории Японии зафиксировали первый очаг заражения «британским» штаммом COVID-19. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Nikkei.

Отмечается, что инфицированные данным штаммом коронавируса были выявлены в восточной префектуре Сайтама. Выяснилось, три человека общались на рабочем месте с мужчиной, который был заражен «британским» штаммом.

Трое новых пациентов в настоящее время находятся под наблюдением врачей. По данным издания, всего в Японии зафиксировано 64 пациента с новым штаммом коронавируса.

Из-за обнаружения мутации вируса в стране власти приостановили выдачу виз гражданам всех других стран и регионов до 7 февраля. На данный момент в Японию могут попасть только граждане страны.

Уточняется, что общее число случаев COVID-19 в стране превысило 385 тысяч, среди них выявлено более 5,7 тысячи летальных исходов.

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