Более 500 тысяч случаев COVID-19 выявили в мире за сутки

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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 101,56 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 500 тысяч. Согласно опубликованным в субботу, 30 января, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 13 тысяч, превысив 2,19 миллиона человек.

В ВОЗ поступили сведения о 101 561 219 инфицированных COVID-19 и 2 196 944 умерших. Число заболевших увеличилось на 500 985 человек, скончавшихся — на 13 915.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные данные о случаях заболевания и смерти, которые предоставляют страны.

Более 57 процентов случаев инфицирования коронавирусом приходится на Северную и Южную Америку (287 160), на втором месте — европейские государства (133 022), на третьем — Юго-Восточная Азия (29 768).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах — 25 512 197. Далее идут Индия (10 733 131), Бразилия (9 058 687), Россия (3 832 080) и Великобритания (3 743 738), сообщает ТАСС.

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