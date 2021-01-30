Более 101,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Российской Федерации за все время пандемии провели более 101,5 миллиона тестов на коронавирус. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 30 января.

За минувшие сутки в стране провели 423 тысячи тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей в России остаются 639 620 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее Росздравнадзор заявил о недопустимости требований платы за вакцину от COVID-19.

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