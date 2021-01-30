Росздравнадзор заявил о недопустимости требований платы за вакцину от коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вакцина от COVID-19 в России не поступает в розничную продажу, поэтому любые медучреждения не имеют права требовать деньги за вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора в субботу, 30 января.

— Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным, — говорится в сообщении.

Делать прививку от коронавируса могут только те организации, которые имеют медицинскую лицензию. В России вакцинацию проводят в 3098 организациях и 427 мобильных пунктах. Помимо этого, задействованы 1494 выездные бригады, сообщает РИА Новости.

Пока вакцинацию от коронавируса в России проводят только одним препаратом — «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин определил сроки работы резервных госпиталей в Москве