Сергей Собянин определил сроки работы резервных госпиталей в Москве

Фото: АГН «Москва»

Резервные госпитали для заболевших коронавирусом в столице будут работать до следующего осенне-зимнего сезона. Об этом в пятницу, 29 января, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

— Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали, — отметил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы заявил, что больше половины жителей столицы перенесли коронавирусную инфекцию.

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