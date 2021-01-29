Стало известно, когда появится однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появится в феврале 2021 года. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

J&J single shot vaccine, which is basically just the 1st shot of #SputnikV(human adenoviral vector 26), showing good results. J&J is essentially the 1st half of Sputnik V. We will also launch the one component vaccine in Feb - we named it Sputnik Light.#SputnikLight is coming!✌️ https://t.co/sIflw0wKlY — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

В январе Министерство здравоохранения России выдало Центру Гамалеи разрешение на клинические испытания «лайт-вакцины» от коронавируса. Препарат «Спутник Лайт» проверят на безопасность, переносимость и иммуногенность.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, это лекарство в основном ориентировано на внешние рынки, а в России флагманом будет «Спутник V».

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