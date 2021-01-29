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Гвинея зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: АГН «Москва»

Гвинея зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Гвинея стала второй страной Африки, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 29 января, сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрация вакцины прошла по ускоренной процедуре на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России. Препарат также зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ.

Ранее стало известно, что Россия может поставить Евросоюзу 100 миллионов доз вакцины «Спутник V».

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Читайте также: Минздрав Украины заявил, что в стране никто не будет регистрировать вакцину «Спутник V»

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