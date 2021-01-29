Киев заявил, что никто не будет регистрировать вакцину «Спутник V» на Украине
На Украине никто не станет регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Он выразил возмущение в связи с тем, что некоторые политики «устроили истерию» по поводу возможной регистрации на Украине вакцины «Спутник V» производства РФ.
— Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет, — цитирует РИА Новости главу украинского минздрава.
Он пообещал, что вакцинация украинцев начнется вовремя, как и планировалось (с февраля).
Ранее Ирина Геращенко, депутат фракции «Европейская солидарность» в Раде, заявила, что структура требует запретить закупку «Спутника V» на уровне закона.
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