Киев заявил, что никто не будет регистрировать вакцину «Спутник V» на Украине

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На Украине никто не станет регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он выразил возмущение в связи с тем, что некоторые политики «устроили истерию» по поводу возможной регистрации на Украине вакцины «Спутник V» производства РФ.

— Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет, — цитирует РИА Новости главу украинского минздрава.

Он пообещал, что вакцинация украинцев начнется вовремя, как и планировалось (с февраля).

Ранее Ирина Геращенко, депутат фракции «Европейская солидарность» в Раде, заявила, что структура требует запретить закупку «Спутника V» на уровне закона.

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