Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Киев заявил, что никто не будет регистрировать вакцину «Спутник V» на Украине
Фото: flickr.com / Adam Jones

Киев заявил, что никто не будет регистрировать вакцину «Спутник V» на Украине

Ростислав Зубков

Внешняя политика

На Украине никто не станет регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он выразил возмущение в связи с тем, что некоторые политики «устроили истерию» по поводу возможной регистрации на Украине вакцины «Спутник V» производства РФ.

— Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет, — цитирует РИА Новости главу украинского минздрава.

Он пообещал, что вакцинация украинцев начнется вовремя, как и планировалось (с февраля).

Ранее Ирина Геращенко, депутат фракции «Европейская солидарность» в Раде, заявила, что структура требует запретить закупку «Спутника V» на уровне закона.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: СМИ сравнили ситуацию с вакцинацией от COVID на Украине и в Крыму

вакцинаРоссияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Все мнения
О проекте