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СМИ сравнили ситуацию с вакцинацией от COVID на Украине и в Крыму
Фото: pixabay.com

СМИ сравнили ситуацию с вакцинацией от COVID на Украине и в Крыму

Анастасия Волоснова

В мире

На Украине до сих пор не начали проводить вакцинацию населения от коронавируса, в то время как жители Крыма уже начали прививаться от вируса. Ситуацию с вакцинацией на полуострове и на Украине сравнило агентство Bloomberg.

Отмечается, что среди европейских стран Украина стала крупнейшим из государств, в которых не стартовала вакцинация от коронавируса.

— Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы либо не утверждены, либо не прибыли, — говорится в статье о поставке вакцины от COVID-19 на Украину.

По данным Bloomberg, задержка вакцинации может обернуться для Киева негативными геополитическими последствиями. Согласно предварительной информации, жители Украины смогут начать делать прививки только с февраля.

Однако в статье подчеркивается, что жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик готовятся к получению прививки от коронавируса благодаря содействию российской стороны. По данным СМИ, Москва планирует поставить в ЛНР и ДНР 145 тысяч доз вакцины «Спутник V» в течение января этого года.

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