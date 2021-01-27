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Использование российской вакцины «Спутник V» могут одобрить в Мексике в ближайшие дни
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Использование российской вакцины «Спутник V» могут одобрить в Мексике в ближайшие дни

Анастасия Волоснова

В мире

Российская вакцина «Спутник V» получила в Мексике ряд первых разрешений, ее могут одобрить в ближайшее время. Об это рассказал заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

Комитет по новым молекулам Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков страны поддержал предложение о регистрации вакцины, уточнил на пресс-конференции Лопес-Гателль. По его словам, остались лишь некоторые детали, проверка которых должна доказать, что паспорт вакцины «в полном порядке».

Однако замминистра добавил, что до получения разрешения на экстренное использование препарата «Спутник V» не будут поставлять в Мексику. После прохождения всех этапов проверки вакцину планируют доставить в страну на самолетах национальных военно-воздушных сил.

Ранее, 25 января, состоялись телефонные переговоры президента Мексики Андреса Мануэля Лопес Обрадора с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили эпидемиологическую обстановку в мире, и президент Мексики поблагодарил Путина за предложение о поставке в страну 24 миллионов доз «Спутника V». Поставить препарат планируют после принятия окончательного решения мексиканскими специалистами в течение двух месяцев, сообщает ТАСС.

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