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Эксперты ВОЗ еще раз обсудят российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперты ВОЗ еще раз обсудят российскую вакцину «Спутник V»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Эксперты Всемирной организации здравоохранения еще раз обсудят российскую вакцину от коронавируса. Об этом говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ по прогрессу оценки вакцин от COVID-19.

— Сроки получения и предоставления данных будут обсуждены 28 и 29 января, — приводит РИА Новости выдержку из документа.

Уточняется, что относительно препарата «Спутник V» уже было проведено несколько совещаний. ВОЗ также запрашивала дополнительную информацию у производителя средства.

Как отмечает агентство, сведения о новой встрече касаемо российской вакцины занесены в графу «Досье принято к рассмотрению».

Ранее в РФПИ заявили, что российская вакцина от ковида «Спутник V» будет зарегистрирована в 25 странах в ближайшее время.

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