В РФПИ заявили, что «Спутник V» будет зарегистрирован в 25 странах в ближайшее время

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во вторник, 26 января.

Созданная в России вакцина от CОVID-19уже зарегистрирована в 14 странах, напомнил Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Она будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель, — цитирует главу РФПИ ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

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