Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В РФПИ заявили, что «Спутник V» будет зарегистрирован в 25 странах в ближайшее время
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

В РФПИ заявили, что «Спутник V» будет зарегистрирован в 25 странах в ближайшее время

Виктория Родимкина

Здоровье

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во вторник, 26 января.

Созданная в России вакцина от CОVID-19уже зарегистрирована в 14 странах, напомнил Дмитриев, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Она будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель, — цитирует главу РФПИ ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрируют в Индии

вакцинапандемия«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Россия — США: перезагрузка отношений или новые санкции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Благодарим, когда теряем

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте