Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрируют в Индии
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрируют в Индии после третьей фазы клинических испытаний. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил посол Индии в Москве Венкатеш Варма.
По его словам, регистрация российской вакцины в Индии пройдет в ближайшие пару недель. Сотрудничество Индии и России в области здравоохранения находится на хорошем уровне в условиях пандемии.
Варма отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сотрудничает с индийскими компаниями по производству в республике российской вакцины для поставок в Россию и в страны третьего мира, сообщает РИА Новости.
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